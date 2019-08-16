Жители Казани призвали мэрию пересмотреть зону аварийной посадки возле авиазавода

Жители нескольких поселков Казани обнаружили в новом генплане города расширенную зону аварийной посадки Казанского авиазавода им. Горбунова. В этой зоне запрещено строить, однако кто-то уже успел возвести там дома, другие как раз собирались.

Активисты составили письмо в администрацию города. К нему приложены документы на землю и недвижимость. Письмо подписали 176 собственников.

Они представляют жителей поселков Новая Сосновка, Борисоглебское, Карьер, Сухая река, Кадышево, Торфяной, Озерный, Троицкая Нокса и станции Дербышки, пишет «Вечерняя Казань».

«В случае утверждения зоны аварийной посадки, обозначенной в последней версии генплана Казани, в ней окажется 132 дома поселка Новая Сосновка», — рассказал житель этого поселка. Схожая ситуация наблюдается и в других пунктах.