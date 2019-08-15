Делегация Ирана поделилась впечатлениями о приеме в Казани — видео

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Сегодня утром в казанском аэропорту приземлилась делегация Ирана, которая примет участие в чемпионате WorldSkills 2019. Они прибыли первыми из ожидаемых команд, сообщают «Новости Татарстана» телекомпании ТНВ.



«Если старт положен такой теплый и искренний, то дальше будет только лучше», — поделился член сборной команды Ирана Махьяр Джабари.

В аэропорту гостей встретили народными танцами, песнями и громкой музыкой. В Казани в течение недели ждут свыше 60 команд.

Прибывающие команды размещают в деревне WorldSkills. Там они разместятся на время проведения чемпионата.

Напомним, в составе команды Ирана прибыли 44 человека, в числе которых 13 экспертов и 13 конкурсантов. Кроме того, в группе девять переводчиков, два тим-лидера и другие. В команду вошли электромонтажники, столяры, сварщики, специалисты по промышленному дизайну, веб-дизайну и разработчики мобильных приложений. Подробнее — в видеорепортаже «Реального времени».

