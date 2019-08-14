В Бугульме отремонтируют Дворец молодежи за 15 млн рублей

В здании бугульминского МБУ «Дворец молодежи» проведут капитальный ремонт. Это следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 15 млн рублей. Заказчиком работ выступает исполком Бугульминского района, следует из тендера.

Ранее в рамках архитектурного воркшопа «МАРШ-2018» предлагался проект реконструкции Дворца молодежи в Бугульме. Он предполагал обширные работы по благоустройству прилегающих территорий здания. Авторы проекта также указывали, что сейчас во Дворце молодежи отсутствует пространство для посещения местными сообществами, не используется внутреннее пространство, сложная навигация и потеряна идентичность из-за нового косметического ремонта.