Трамп допустил выход США из ВТО «в случае необходимости»

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна выйдет из Всемирной торговой организации «в случае необходимости».

По его словам, которые он сказал во время выступления в Пенсильвании, правила ВТО дают другим странам «пользоваться США» и почти во всех случаях Штаты проигрывали.

«Они вертели нами годы, и этого больше не случится», — цитирует Трампа RT.

Напомним, в августе прошлого года Трамп уже заявлял, что США выйдут из Всемирной торговой организации, если та не улучшит работу.

