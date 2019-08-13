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Трамп допустил выход США из ВТО «в случае необходимости»

23:35, 13.08.2019
Трамп допустил выход США из ВТО «в случае необходимости»
Фото: flickr.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна выйдет из Всемирной торговой организации «в случае необходимости».

По его словам, которые он сказал во время выступления в Пенсильвании, правила ВТО дают другим странам «пользоваться США» и почти во всех случаях Штаты проигрывали.

«Они вертели нами годы, и этого больше не случится», — цитирует Трампа RT.

Напомним, в августе прошлого года Трамп уже заявлял, что США выйдут из Всемирной торговой организации, если та не улучшит работу.

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