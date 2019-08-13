Россия упростит оформление туристических виз

Фото: Максим Платонов

Министерство иностранных дел России предложило упростить оформление туристических виз в РФ для иностранцев. Соответствующее уведомление размещено на портале проектов нормативно-правовых актов.



На данный момент обыкновенная туристическая виза выдается иностранному гражданину при наличии у него подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров. Если документ будет принят, то оформление визы будет производиться на основании подтверждения о бронировании гостиницы.

Также будет увеличен разрешенный срок пребывания иностранцев на территории РФ с одного до шести месяцев.

Ранее россиянам упростили въезд на Мальдивы.