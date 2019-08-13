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В Казани задержали мужчину, который совершил серию краж велосипедов на сумму более 218 тыс. рублей

18:17, 13.08.2019
В Казани задержали мужчину, который совершил серию краж велосипедов на сумму более 218 тыс. рублей
Фото: realnoevremya.ru

В Казани полицейские задержали мужчину, который совершил серию краж велосипедов на сумму более 218 тыс. рублей. На его счету 13 преступных эпизодов.

Во всех случаях злоумышленник действовал по одной схеме: перерезал противоугонный трос, на который был прикреплен велосипед. В основном мужчина совершал кражи в подъездах многоквартирных домов и на велопарковках.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские изъяли часть велосипедов и вернули их законным владельцам, сообщает пресс-служба МВД РТ.

Подозреваемый заключен под стражу, правоохранители устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям в Казани.

Ранее сообщалось, что полиция Башкирии задержала мужчину из Челябинской области, который пытался украсть коня и мерина.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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