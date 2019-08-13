В Казани задержали мужчину, который совершил серию краж велосипедов на сумму более 218 тыс. рублей
В Казани полицейские задержали мужчину, который совершил серию краж велосипедов на сумму более 218 тыс. рублей. На его счету 13 преступных эпизодов.
Во всех случаях злоумышленник действовал по одной схеме: перерезал противоугонный трос, на который был прикреплен велосипед. В основном мужчина совершал кражи в подъездах многоквартирных домов и на велопарковках.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские изъяли часть велосипедов и вернули их законным владельцам, сообщает пресс-служба МВД РТ.
Подозреваемый заключен под стражу, правоохранители устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям в Казани.
Ранее сообщалось, что полиция Башкирии задержала мужчину из Челябинской области, который пытался украсть коня и мерина.ОбществоПроисшествия Татарстан
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