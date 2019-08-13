Татьяна Черниговская: «Мое личное мнение — в первой половине дня учиться лучше»

В преддверии начала учебного года возобновились споры о второй смене в школах страны. Эксперты (детские психологи, педагоги, медики, родители) высказывают различные мнения по поводу учебы детей во второй половине дня.

Профессор СПбГУ Татьяна Владимировна Черниговская, нейролингвист и психолог, в беседе с «Реальным временем» высказала мнение о том, что учиться предпочтительнее в первую смену, но уверена: без серьезных исследований этот вопрос комментировать нельзя:

— Сразу оговорюсь: мой ответ будет не ответом профессионала, я не изучала этот процесс. Мое личное мнение — в первой половине дня учиться лучше: утром человек эффективнее усваивает материал. Но как специалист считаю, что для ответа на этот вопрос необходимо проводить полномасштабные исследования, изучать вопрос отдельно. При этом однозначные результаты получить будет очень сложно из-за индивидуальных особенностей каждого ребенка. Мы не можем сравнивать особенности усвоения материала у «сов» и «жаворонков» — это все равно что проводить сравнительное изучение утки и кошки.

Некоторые специалисты высказываются в защиту второй смены в школе. В ближайшее время «Реальное время» выпустит материал на эту тему.