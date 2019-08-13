Бесплатных билетов на «Свияжскую АРТель» хватило на пять минут

Сегодня в полдень на сайте фонда «Живой город» открылась регистрация на спектакли «Свияжской АРТели» — показов театральной лаборатории, которая проходит на острове-граде. Показы состоятся с 16 по 18 августа. Билетов на субботу хватило ровно на три минуты, билетов на пятницу и воскресенье — еще на две минуты. Счастливчики, которые попадут на показы, должны будут, приехав на остров-град, подойти к Музею истории Свияжска и здесь получат браслеты — пропуск на показы.

Напомним, что в этом году на Свияжске можно будет посмотреть эскизы трех спектаклей — «Паук» в постановке Игоря Волошина, «Аввакум» Елизаветы Стишовой и спектакль-променад Тимура Бекмамбетова «Ходжа Насреддин». Тема нынешней «Свияжской АРТели» — дорога, то есть собственно путь и путь духовный, а ставят театральные эскизы кинорежиссеры.