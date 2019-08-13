К администрации Уфы подали иск о блокировке счетов за долг в 90 млн рублей

ООО «Берег» обратилось в Арбитражный суд Башкортостана с иском о признании незаконным бездействие администрации Уфы. Как следует из заявления, мэрия города не погасила 90 млн рублей из общего долга перед компанией в 161 млн рублей. В связи с этим «Берег» требует приостановить все операции по всем счетам администрации Уфы в соответствии с Бюджетным кодексом.

«Коммерсант» называет компанию «Берег» аффилированной с предпринимателем, депутатом горсовета Уфы Артуром Хазигалеевым (владеет заводом «Озна», торговым центром «Башкортостан» и другими активами). Долг муниципалитета перед этой компанией образовался в результате ряда других судебных процессов.

В администрации города иск пока не прокомментировали. Опрошенные изданием эксперты заявили, что судебная практика в этом деле на стороне истца.



Напомним, в апреле Арбитражный суд Башкирии отказался рассматривать иск внешнего управляющего уфимского муниципального управления электротранспорта (МУЭТ). Он требовал признать недействительным разделение предприятия на два.

