Мэр Челнов запретил дорожникам укладывать асфальт в дождь

Мэр Челнов Наиль Магдеев запретил дорожным компаниям укладывать асфальт в дождь. «Нам нужен качественный продукт», — заявил он.

Кроме того, Магдеев предписал дорожникам выходить на работу в субботу и в воскресенье, чтобы максимально использовать дни с хорошей погодой.

«Я прошу перевести работу наших дорожных, строительных организаций, Ринат Азгарович, Ильмир Зуфарович, в субботние и воскресные дни. <…> Просьба — в дождливую погоду не хулиганить, не заниматься укладкой асфальта. Можно перетерпеть, можно переждать, давайте на неделю, на 10 дней позже введем объект с учетом погодных условий. Но когда есть «окно», чтобы заниматься качественной работой, его нужно в полной мере использовать», — приводит слова градоначальника chelny-biz.ru

Сегодня также сообщалось, что оборот малого и среднего бизнеса в Челнах в первом полугодии превысил 100 млрд рублей.

