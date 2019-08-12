В Госдуме предложили ввести фиксированную наценку на лекарства

В Госдуме прорабатывают идею введения фиксированной наценки на различные группы лекарств. Это следует из новой версии технического задания подгруппы межфракционной группы нижней палаты парламента, которая занимается этим вопросом.

По заявлению руководителя группы Елены Паниной, введение такой меры позволит изменить условия получения прибыли аптек: в случае фиксированной наценки прибыль будет зависеть только от количества проданных лекарств вне зависимости от их стоимости.Это позволит избежать приоритетной продажи дорогостоящих препаратов с высокой наценкой для получения наибольшей прибыли.

Также парламентарии намерены ограничить маркетинговые бонусы и запретить эксклюзивные маркетинговые договоры. Помимо этого, депутаты хотят обязать аптеки предоставлять не менее 50% витринной площади российским лекарствам, а сотрудники аптек обязаны будут информировать покупателей о наличии дешевых аналогов, пишет «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что в России реализация дорогих лекарств выросла впервые за три года.

