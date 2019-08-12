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Toyota разработала систему борьбы со случайным нажатием на газ

01:32, 12.08.2019
Toyota разработала систему борьбы со случайным нажатием на газ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Японский автопроизводитель Toyota создал систему безопасности, предотвращающую аварии в том случае, когда водитель по ошибке нажал на педаль газа, вместо педали тормоза.

Эту систему компания в скором времени начнет устанавливать на своих автомобилях, пишет источник со ссылкой на японское издание Yomiuri Shimbun

Новая система не позволит автомобилю быстро набирать скорость при резком нажатии на педаль газа. В первую очередь такие устройства будут устанавливаться на гибридных автомобилях, наиболее популярных у пожилых автовладельцев. Стоимость системы не превысит 500 долларов, а устанавливаться она будет только по желанию владельца машины.

Устройство планируют представить уже в этом году.

Напомним, что в последнее время Япония столкнулась с необычными последствиями старения населения. Многократно увеличилось число аварий, в которых пожилые водители путали педали, отвлекались или засыпали за рулем.

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