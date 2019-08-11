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Bloomberg назвал богатейшие династии мира

08:23, 11.08.2019
Bloomberg назвал богатейшие династии мира
Фото: flickr.com / Walmart

Агентство Bloomberg составило ежегодный рейтинг самых богатых семей мира за 2019 год. В совокупности 25 династий владеют капиталом в $1,4 трлн.

Богатейшей семьей мира стали представители американской династии Уолтон, владеющей сетью Walmart. Их состояние оценивается в $190,5 млрд. Агентство подчеркивает, что каждый час Уолтоны богатеют на $4 млн, в день они зарабатывают по $100 млн. За год состояние семьи выросло на $39 млрд.

Вторую строчку рейтинга занимает семья Марс, которой принадлежит кондитерская компания Mars. Их состояние оценивается в $126,5 млрд и за год оно увеличилось на $37 млрд.

Тройку лидеров замыкает семья Кох, владеющая промышленной корпорацией Koch Industries. Династия может похвастаться богатством в $125 млрд.

В список также вошли:

  • Аль-Сауд, правящая династия в Саудовской Аравии — 100 млрд;
  • Вертеймер, Франция (парфюмерный дом Chanel) — $57,6 млрд;
  • Дюма, Франция (модный дом Hermes) — $53,1 млрд;
  • Ван Дамм, де Мевиус и Шпельберх, Бельгия (пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev) — $52,9 млрд;
  • Бёрингер и фон Баумбах, Германия (фармацевтическая компания Boehringer Ingelheim) — $51,9 млрд;
  • Амбани, Индия (промышленная группа Reliance Industries) — $50,4 млрд;
  • Каргилл и Макмиллан, США (корпорация по торговле продовольствием Cargill Inc) — $42,9 млрд.
АналитикаБизнес
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