Bloomberg назвал богатейшие династии мира

Агентство Bloomberg составило ежегодный рейтинг самых богатых семей мира за 2019 год. В совокупности 25 династий владеют капиталом в $1,4 трлн.

Богатейшей семьей мира стали представители американской династии Уолтон, владеющей сетью Walmart. Их состояние оценивается в $190,5 млрд. Агентство подчеркивает, что каждый час Уолтоны богатеют на $4 млн, в день они зарабатывают по $100 млн. За год состояние семьи выросло на $39 млрд.

Вторую строчку рейтинга занимает семья Марс, которой принадлежит кондитерская компания Mars. Их состояние оценивается в $126,5 млрд и за год оно увеличилось на $37 млрд.

Тройку лидеров замыкает семья Кох, владеющая промышленной корпорацией Koch Industries. Династия может похвастаться богатством в $125 млрд.

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