Олимпийский чемпион по шорт-треку: «Заведу змею. Пусть о ней говорят больше, чем о собаке Загитовой»

Олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров рассказал о своем желании популяризировать свой вид спорта, как это делает в фигурном катании Алина Загитова.

«Дикий хейт, как в фигурном катании? Давайте я заведу змею. И пусть про нее будут больше говорить, чем про собаку Загитовой.

Хочется популяризировать наш не самый популярный вид спорта, но лучше я постараюсь сделать это как-то иначе, без змеи. Хотя со змеей это сделать было бы проще — буду приходить на тренировку со змеей. Все и так меня считают не особо нормальным, а со змеей так вообще... Люди будут собираться. Скажут: вот дебил, со змеей пришел», — сказал Захаров.

Руслан Захаров — уроженец Уфы, в 2014 году в составе сборной России в эстафете стал олимпийским чемпионом. Также на его счету множество наград чемпионатов России и Европы.

Напомним, сегодня вышло интервью с бывшим фигуристом Романом Костомаровым, где он рассказал о конкуренции между Загитовой и Медведевой.