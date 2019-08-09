Роман Костомаров: «Загитова ушла вперед и больше не конкурирует с Медведевой»

Фото: Максим Платонов

Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров оценил отношения между фигуристками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.

«Конкуренция между Загитовой и Медведевой? Думаю, что уже никакого противостояния нет. Загитова ушла немного вперед, и они не конкурируют друг с другом. Хотя я даже не знаю, кто в следующем году будет лидировать на чемпионате России. Теперь фигуристки с четверными прыжками вышли во взрослые и могут поехать на Европу и мир», — сказал в интервью Sport24 Костомаров.

Напомним, недавно Костомаров побывал в редакции «Реального времени», где дал развернутое интервью о российском фигурном катании.