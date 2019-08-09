Опрос: каждому пятому жителю России не хватает денег до зарплаты

20% россиян обычно не хватает денег до зарплаты. Это следует из данных опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) среди 1,5 тыс. жителей 53 регионов России



Чаще всего (50%) с дефицитом средств сталкиваются те наемные работники, которые получают менее 14 тыс. рублей. 11% опрошенных заявили, что никогда не испытывали нехватку средств до зарплаты, еще 21% редко с этим сталкивается.



Только 13% россиян полностью довольны своей зарплатой, а 39% наоборот не удовлетворены. Еще 34% считают, что их размер оплаты труда не соответствует сложности и объему работы, пишет «РИА Новости».

Ранее эксперты заявили, что в России начал формироваться новый класс — «заемщиков-маргиналов». Это те клиенты, которым отказывают даже микрофинансовые организации.