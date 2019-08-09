Роман Костомаров: «Похоже, в группе Этери Тутберидзе нашли какую-то фишечку, они у всех выигрывают»

Фото: Максим Платонов / «Реальное время»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров восхитился работой тренера Этери Тутберидзе, в группе которой работают фигуристки Алина Загитова и Камила Валиева.

«Да, действительно, сейчас наши девчонки лидируют в мировом фигурном катании, хотя 10 лет назад этого не было. Похоже, в группе Этери Тутберидзе нашли какую-то фишечку. Они работают, пашут, исполняют самые сложные прыжки и у всех выигрывают», — сказал Костомаров.

Напомним, недавно Костомаров побывал в редакции «Реального времени», где дал развернутое интервью о российском фигурном катании.