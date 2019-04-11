Роман Костомаров: «Казань без проблем примет чемпионат мира по фигурному катанию»

Известный фигурист стал гостем онлайн-конференции «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

24 апреля в Казани состоится шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха». На этой неделе гостем студии «Реального времени» стал один из участников этого спектакля на льду, олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров. В ходе онлайн-конференции он ответил на многие вопросы из мира фигурного катания — о работе с Анной Семенович, провале российских мужчин-одиночников, олимпийских скандалах и о том, стоит ли продолжать карьеру Алине Загитовой.

К бывалым чемпионам в Казани присоединятся новые



— Как долго готовилось шоу «15 лет успеха»?



— Конечно, определенная подготовка к таким выступлениям нужна, но вся постановка занимает примерно неделю. Каждый будет катать свои номера, которые ему хорошо известны. Это не мюзикл и не театральная постановка, единой сюжетной линии между номерами не будет. Только во втором отделении зрители увидят так называемую историю любви. Будет общая картина взаимосвязанных номеров, про отношения, про расставания, про любовь. Отмечу, что помимо номеров фигуристов будут и акробатические, и шуточные номера. Мы планируем посетить с этим шоу 30 городов.

— Правда ли, что вы будете кататься со своей партнершей прошлых лет Татьяной Навкой?

— Не уверен, будет ли она в Казани в это время. Но это вполне вероятно, так как в Москве мы выступаем с ней в паре. Также я катаюсь, конечно же, со своей женой Оксаной Домниной.

«Возможно, лет через пять стану тренером»

— Вы работаете с Ильей Авербухом на протяжении 15 лет. Расскажите, как за это время изменилась индустрия?

— Все начиналось с каких-то двух-трех шоу. Всего с нескольких городов. Выглядели они довольно примитивно — и по свету, и по музыкальному сопровождению, и по рекламе. 15 лет назад все находилось в зачаточном состоянии. Сейчас же можно говорить о том, что это огромная компания Авербуха. Совсем другой уровень, все серьезно.

— Авербух в одном из своих интервью рассказывал, что поначалу шоу приносили убытки. Не было мысли отказаться от них?

— Было понимание, что нужно войти в доверие к зрителю, чтобы позже люди пришли на большое шоу. Как и в любом бизнесе, сначала ты будешь в убытке. Но спустя 15 лет Илья и компания всем все доказали. Мало какие проекты у нас в стране выживают такое продолжительное время.

Научиться чему-то можно всегда. В спорте были одни цели и задачи, сейчас же у нас творческая карьера. Мы не забываем о том, что нужно хорошо кататься. Для этого мы и тренируемся. Но у нас сейчас развязаны руки, мы открыты для творчества, поэтому в артистическом плане можем делать даже больше, чем делают спортсмены в спорте



— Сколько лет понадобилось, чтобы люди уверенно приходили на шоу?

— Лет пять. Возможно, быстрее. Потому что в 2006 году в ТВ-эфире появились проекты «Ледниковый период», «Звезды на льду» и так далее. Они придали импульс, принесли колоссальную популярность фигурному катанию в стране. Для Ильи и его компании это был хороший эффект. Телевизор есть телевизор.

— То есть сейчас спрос на шоу стабильный?

— Конечно. Сейчас мы даем более 100 шоу и спектаклей в год минимум. В прошлом году мы впервые выступили в итальянской Вероне, на родине Джульетты. Ощущения, которые мы там получили, незабываемы. Переполненный зал арены говорил о том, что люди знали, куда идут, к кому идут.

— Какое развитие для себя вы видите в ледовом шоу?

— Стараемся придумывать что-то новое, потому что каждый год с одной и той же программой выступать нельзя. Авербух — генератор идей, у него в голове рождаются все постановки. Начиналось все с мюзикла «Огни большого города». Потом была «Кармен». Потом «Ромео и Джульетта».

Что касается собственного развития, то научиться чему-то можно всегда. В спорте были одни цели и задачи, сейчас же у нас творческая карьера. Мы не забываем о том, что нужно хорошо кататься. Для этого мы и тренируемся. Но у нас сейчас развязаны руки, мы открыты для творчества, поэтому в артистическом плане можем делать даже больше, чем делают спортсмены в спорте.

Плюс нам очень помогли все проекты «Ледникового периода», так как там мы могли учиться актерскому мастерству у звезд театра и кино. Отмечу, что тот проект очень сильно повлиял на развитие фигурного катания в России. По всей стране скупались коньки, в магазинах их было не достать. Популярность проекта была бешеная.

— Выступления в шоу — это сейчас ваша основная деятельность?

— Да.

— Если бы не они, чем бы вы могли сейчас заниматься?

— Сказать я могу все что угодно. Но, скорее всего, это была бы тренерская работа. Это, наверное, то, что фигуристы по завершении карьеры умеют делать лучше всего. Есть те, кто пытаются пойти куда-то в бизнес, открыть свой ресторан. Но я знаю достаточно случаев, когда люди на этом обжигались. Потому что всему надо учиться и быть профессионалом в своем деле.

— Но вариант с тренерской карьерой в будущем вы рассматриваете?

— Наверное, да. Возможно, стану тренером лет через пять, когда выйдет шоу «Двадцать лет успеха» (смеется). В данный момент шоу занимает все мое время, чему я бесконечно рад. Хочу кататься, потому что и физически, и морально я к этому готов.

Думаю, что Загитовой даже и не стоит бороться с подрастающим поколением. Она выиграла все титулы, которые только можно было выиграть. В ситуации с Загитовой, на мой взгляд, ей лучше уйти чемпионкой. Лучше со щитом, чем на щите. Потом ей будет тяжелее в тысячу раз



«Загитовой лучше уйти чемпионкой, а не бороться с новым поколением»



— Что можете сказать о золоте Алины Загитовой на прошедшем чемпионате мира? Ее первое место говорит о том, что она справилась со всеми своими психологическими и физическими проблемами?

— Трудно говорить о ней, не зная всех деталей. Но, действительно, сразу после Олимпиады у Загитовой был неудачный старт на чемпионате мира. В женском одиночном фигурном катании победительницы Олимпиад редко остаются потом в спорте, еще и претендуя на победы в других крупных соревнованиях. Но Алина на этом чемпионате мира в Японии всем все доказала. Она по праву заслуженная чемпионка и является сейчас лучшей в мире.

Что будет дальше, она решит сама. Будет ли продолжать выступать на соревнованиях или, может быть, завершит карьеру и начнет кататься в каких-то шоу. Может быть, даже у нас.

— Как оцените результат, который показала Евгения Медведева?

— В принципе, бронзовая медаль — это неплохой результат, учитывая ее возраст. До этого у нее был переходный период, она много чего потеряла. Но к чемпионату мира смогла многое наверстать, выступить достойно и занять в итоге третье место.

Сейчас молоденькие девочки 14—15 лет показывают такие фантастические результаты, но они еще не могут выезжать на взрослые соревнования. Но в своем возрасте они исполняют такие сложные элементы, что 17—18-летним уже становится непросто. Им наступают на пятки. Поэтому то, что Загитова сейчас победила, — это большой успех.

— Впереди ей будет тяжелее, потому что ждет невероятная конкуренция?

— Думаю, что даже и не стоит бороться с подрастающим поколением. Она выиграла все титулы, которые только можно было выиграть. В ситуации с Загитовой, на мой взгляд, ей лучше уйти чемпионкой. Лучше со щитом, чем на щите. Потом ей будет тяжелее в тысячу раз.

— Возвращаясь к Медведевой — ее уход от Этери Тутберидзе был ошибочным решением?

— Это ее выбор. Она уже взрослый человек и сама принимала решение. Я даже затрудняюсь сказать, ошибка это или нет. Да, шумихи Евгения наделала много — все об этом говорили. Но, как видим, по большому счету большого результата это не принесло.

Ну не раздевалась бы Туктамышева – осудили бы за то, что не раздевалась. У нас любят обсуждать все что угодно. Разделась — плохо. Не разделась — тоже плохо. Всегда найдутся недоброжелатели, которые найдут о чем поговорить



«Мужское одиночное катание — самый престижный и популярный вид у фигуристов»

— Что скажете о прокатах Елизаветы Туктамышевой, которая раздевается на показательных выступлениях? Многие считают их довольно спорными и даже несовместимыми с фигурным катанием.

— Она сняла рубашку — ну какое это раздевание? Мне кажется, такая ерунда — серьезно говорить об этом. Ну была у нее под рубашкой другая маечка, и что такого? Ничего особенного в ее прокатах нет, эта тема раздута. Все говорят об этом, а я не понимаю, почему говорят.

— Многие ее осуждают...

— Ну не раздевалась бы — осудили бы за то, что не раздевалась. У нас любят обсуждать все что угодно. Разделась — плохо. Не разделась — тоже плохо. Всегда найдутся недоброжелатели, которые найдут о чем поговорить.

— Но эта ситуация подогревает интерес к фигурному катанию?

— Да, а сама Елизавета Туктамышева у всех теперь на слуху. Так, может быть, о ней никто уже и не вспомнил бы. А сейчас все только о ней и говорят, о ее раздевании.

— В чем проблема мужского одиночного катания в России? После Евгения Плющенко так и не появилось достойных одиночников-мужчин.

— Наверное, все новые слабы моральным духом. Кандидаты, безусловно, есть, но они почему-то не могут собрать себя в одно целое. На тренировках многие из них — молодцы, все делают правильно. Но на соревнованиях они морально не справляются со своими страхами или еще с чем-то.

Конечно, у нас были такие фигуристы, как Ягудин и Плющенко, которые вывели мужское одиночное катание на другой уровень за счет того, что конкурировали друг с другом. Даже ненавидели друг друга — по-спортивному. Плюс они были действительно сильные мужики.

Хотя у нас есть Александр Самарин, который поехал сейчас на командный чемпионат мира. Вполне вероятно, он там себя проявит. На чемпионате Европы Александр уже был вторым. Он — молодец, но сейчас обойти таких вундеркиндов, которые есть в Америке и в Японии, будет очень трудно.

— Вы не считаете, что мужскому катанию не хватает престижа? Вокруг него нет такого ажиотажа, как вокруг женского.

— Не соглашусь, мужское одиночное катание всегда было престижно. Это — самый престижный вид из всего, что есть в фигурном катании. Самый популярный.

В фигурном катании так устоялось, что чем ты взрослее — тем тебе сложнее. Тем более очень трудно подтверждать свою победу. На том же чемпионате мира можно выиграть один раз, но вот два — уже очень тяжело



О проблемах России в танцах на льду

— После того, как ваш танцевальный дуэт с Татьяной Навкой завершил выступления, больше у России золота не было. На ваш взгляд, в чем проблема?

— Думаю, свою сыграло роль то, что в 90-е годы многие наши специалисты уехали за границу. В основном в США и Канаду. Многие и по сей день там работают. Там появилось поколение иностранцев, которое выросло, можно сказать, на российской школе. Вырос уровень танцев на льду во всем мире. Раньше в фигурном катании наша страна доминировала везде. В постсоветское время еще были успехи. Но потом зарубежные пары подтянулись по уровню, теперь в Канаде появились двукратные олимпийские чемпионы в танцах на льду. Они в 23 года выиграли Олимпиаду — такого раньше не было никогда. В наше время партнеры достигали зрелости, «взрослого» катания где-то к 30 годам. Сейчас канадцы перепрыгнули барьер. Двукратные олимпийские чемпионы — о чем тут говорить? Большие молодцы. А вот наши пары оказались немного в хвосте.

Но, опять же, после Олимпиады в Сочи распалась пара Ильиных – Кацалапов. Никита теперь катается с Викторией Синицыной. С Ильиных они разошлись по каким-то своим личным делам, хотя в индивидуальном виде соревнований они уже были бронзовыми призерами и в будущем имели хорошие шансы стать чемпионами, но пара распалась. Получился провальчик в результатах. Но сейчас наша пара уже наступает на пятки французам, которые пока лидируют в нынешних танцах на льду. Из года в год нужно доказывать свой профессионализм и показывать стабильность. Потому что часто бывает так, что какие-то элементы они срывают и из-за этого проигрывают.

— Нынешняя тенденция, когда Олимпийские игры выигрывает в основном молодежь, — это плохо или хорошо?

— Так молодежь всегда их и выигрывала. Это в танцах на льду планка сдвинулась, да. А в остальных видах всегда побеждала молодежь. В женском катании всегда выигрывали в 16 лет, в мужском — в 20. В танцах всегда выигрывали к 30 годам. В парном катании тоже примерно в этом же возрасте. В фигурном катании так устоялось, что чем ты взрослее — тем тебе сложнее. Тем более очень трудно подтверждать свою победу. На том же чемпионате мира можно выиграть один раз, но вот два — уже очень тяжело.

— Вы принимаете участие в проекте «Ледниковый период. Дети». На ваш взгляд, какое влияние оно оказывает на детское фигурное катание?

— Судя по тому, сколько сейчас талантливых детей, можно сказать, что этот проект способствует развитию фигурного катания в стране. Конечно же, больше детей приходят в этот вид спорта. Они видят, как катаются наши лучшие девушки, и многие в 10 лет прыгают такие сложнейшие каскады, что 15—20 лет назад такое трудно было себе представить. В техническом плане уровень очень вырос.

«При нынешней технической системе дочери будет очень сложно в фигурном катании с большим ростом»

— В одном из своих интервью вы говорили, что хотели бы видеть своих детей в спорте. Ваша дочка занимается теннисом. Есть ли в планах отдать ее в фигурное катание?

— Уже поздно идти в фигурное катание, ей восемь с половиной лет. Она с четырех лет занимается большим теннисом и танцует.

— Почему вы сделали именно такой выбор?

— Из каких-то своих соображений. Решили, что дочка будет такой же высокой, как и я, как Оксана, моя супруга. А при нынешней технической системе ей будет очень сложно в фигурном катании с большим ростом. Это было наше решение. В четыре года ребенок еще не способен ничего решить. Родители делают за него выбор.

Некоторые ждут, пока их ребенок дорастет до 18 лет и выберет сам себе дорогу. Но я не считаю, что это правильно. Все-таки сначала тебя должны направить родители, а потом уже в сознательном возрасте ты сам будешь принимать решение — бросать тебе тот или иной спорт или нет, идти дальше и добиваться победы или нет. Для меня принципиально только то, чтобы спорт был в жизни детей. И сына отдадим в большой спорт. Это закаляет, это воспитывает, это делает тебя ответственным и сильным.

— А сына куда ходите отдать?

— Пока трудно сказать, сам еще не понимаю. Конечно, спорт номер один — это футбол. Но как-то в нашей стране он не очень. Хотя популярность у него есть. Может быть, отдадим в хоккей. Может быть, в тот же теннис. Ему пока три года. Годик у нас еще есть подумать.

Татьяна всегда мечтала быть олимпийской чемпионкой, и она ею стала. Отдавала себя полностью и всегда любимому делу. Очень работоспособный человек с крепким сильным характером. Как и я. Хотя с ней тоже было непросто, но мы ехали в одном направлении



Семенович, Навка, Instagram



— Перейдем к вопросам от читателей. Какие воспоминания остались у вас от работы с Анной Семенович? Расскажите, какой она была фигуристкой.

— Яркой и эмоциональной. Это точно. Любила танцевать. Мы с ней с детства знаем друг друга, потому что вместе начинали кататься, просто в разных группах. Затем жизнь свела нас на один год, и мы даже катались вместе. Анна была замечательной фигуристкой, просто мы не очень подходили друг другу, как мне кажется. С Татьяной Навкой у нас была более правильная пара. С Семенович у нас было немножко по принципу «лебедь, рак и щука». Немножко в разные стороны ехали.

— Тот же самый вопрос про Навку. Какой на льду была Татьяна?

— Она тоже трудоголик. Всегда шла к своей цели и добилась ее. Татьяна всегда мечтала быть олимпийской чемпионкой, и она ею стала. Отдавала себя полностью и всегда любимому делу. Очень работоспособный человек с крепким сильным характером. Как и я. Хотя с ней тоже было непросто, но мы ехали в одном направлении.

— Назовите самые важные события вашей жизни.

— Победа на Олимпийских играх в 2006 году. Незабываемый чемпионат мира, когда мы победили в 2004 году. Тогда был последний год судейской системы с оценками «шесть — ноль». И девять оценок мы получили как раз «шесть — ноль». Рождение дочери. Рождение сына. Свадьба. Сейчас — «15 лет успеха».

— В вашем Instagram много «летних» фото и почти нет на льду. Почему?

— Бывает и на льду, почему же. Какие-то видео со льда я все равно ведь выкладываю. Например, мы были на замерзшем Байкале и покатались на фантастическом льду этого озера. На обычном катке снимать неинтересно. А тут такая красота. Природа, мороз, гладкий лед красивого цвета. Было интересно.

— Как часто теперь катаетесь на льду?

— Сейчас начался проект и приходится постоянно быть с детьми в коньках. Когда мы гастролируем, только непосредственно перед шоу делаем какие-то небольшие раскатки. Ходить и тренироваться для этого нет необходимости, потому что и так постоянно выступаешь. Когда есть перерыв на месяц или больше, то желательно сходить покататься. Перед гастролями также необходимо обязательно раскататься, чтобы ноги хоть чуть-чуть вспомнили, как это делать. Хотя ноги-то не забудут, но они, скажем так, «садятся». Иногда, проехав пару кругов, дальше ехать уже не можешь. Они у тебя очень уставшие, поэтому важно всегда приводить их в форму.

— Как часто сейчас тренируетесь?

— Я хожу в зал. Фитнес, бег, играю в большой теннис. Иногда хожу на бокс.

— С дочкой играете в теннис?

— Последние 15 минут. Чисто на счет. Иногда я ее обыгрываю, иногда — она меня.

— Почему застопорилась ваша актерская карьера?

— Можно сказать, что ее и не было. Я рассматриваю это как колоссальный опыт. Меня пригласил поучаствовать в своем проекте замечательный режиссер Александр Атанесян. Он пригласил меня в две своих картины — и в комедию, и в боевик. Я с удовольствием у него снимался. Были также Дмитрий Дюжев, покойный уже Андрей Панин. Было много еще прекрасных актеров.

Но чтобы заниматься кино, нужно все-таки идти в актерскую школу и учиться. Как я уже говорил, всем нужно заниматься профессионально, чтобы это давало результат. Все равно видно, что актер есть актер. Фигурист есть фигурист. Поэтому нужно всему учиться.

Чтобы заниматься кино, нужно все-таки идти в актерскую школу и учиться. Как я уже говорил, всем нужно заниматься профессионально, чтобы это давало результат. Все равно видно, что актер есть актер. Фигурист есть фигурист. Поэтому нужно всему учиться



О Казани и олимпийских скандалах

— Ваше отношение к скандалу на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Россию тогда, как известно, обвинили в сговоре с французской судьей. Это ведь абсурд? Почему тот скандал, на ваш взгляд, активно раскручивался в западной прессе?

— Меня тот скандал особо не касался. Если бы сейчас здесь был Илья Авербух, он бы мог рассказать более подробно о той ситуации. Я тогда занимал девятое место и меня все эти разборки тогда абсолютно не волновали.

— Как вообще вспоминается та Олимпиада? Были скандалы и в других видах спорта, не только в фигурном катании.

— Были скандалы, но были и успешные гастроли в Америке. Тогда две пары стояли на пьедестале на первом месте. Наши Антон Сихарулидзе и Елена Бережная и канадский дуэт. Но все выжали из этого скандала максимум и неплохо тогда заработали.

— На ту Олимпиаду отбирались по итогам чемпионата России, который проходил в Казани. Какие впечатления от тогдашней столицы Татарстана у вас сохранились?

— Тогда еще не было «Татнефть арены», мы катались в старом Дворце спорта. Вообще, в Казани мы выступали достаточно часто. Чаще всего мы прилетали сюда из Америки, поэтому дальше центра города ничего и не видели. Сказывалась смена часовых поясов — хотелось хорошо отдохнуть. Но видели Кремль, гуляли там. Но не так долго, потому что прилетали зимой. По большому счету, видели из окна автобуса только Кремль, гостиницу и каток. Сейчас, да, время погулять остается, изучить город.

— Способна ли Казань проводить крупные соревнования по фигурному катанию?

— Конечно. Все условия для этого здесь есть. Казань — красивый город, который не стоит на месте и развивается. Есть замечательная арена, есть опыт проведения крупных соревнований — Универсиады и чемпионата мира по футболу. Это о многом говорит. Ну и все-таки это — столица Татарстана. Уверен, что здесь можно проводить и чемпионат мира по фигурному катанию. Казань примет его без проблем.