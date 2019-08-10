Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер, дождь и до +25

В пятницу, 10 августа, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь, днем до умеренного. В отдельных районах гроза.

Ветер юго-западный умеренный; местами кратковременные усиления до 16 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +20°С до 25°С. В Казани днем ожидается от +22°С до 24°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +20°С до 24°С.