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Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер, дождь и до +25

05:34, 10.08.2019
Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер, дождь и до +25
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 10 августа, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь, днем до умеренного. В отдельных районах гроза.

Ветер юго-западный умеренный; местами кратковременные усиления до 16 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +20°С до 25°С. В Казани днем ожидается от +22°С до 24°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +20°С до 24°С.

Общество Татарстан
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