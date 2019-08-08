Брестское «Динамо» подарило Диего Марадоне Harley-Davidson

Белорусский футбольный клуб «Динамо» из Бреста подарил своему почетному президенту Диего Марадоне мотоцикл Harley-Davidson.

О подарке стало известно благодаря интервью адвоката знаменитого футболиста испанскому изданию Marca.

«На этой неделе разговаривал с представителями брестского «Динамо». Они внимательно следят за жизнью Диего — настолько, что подарили ему мотоцикл Harley-Davidson по случаю операции. Диего был удивлен и хочет отблагодарить за подарок.

Поэтому мы отправимся в Беларусь. Это место, где он чувствовал большую любовь за то короткое время, которое там провел. Он не забывает, что именно там ему предложили работу после его отъезда из Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, нам приходилось посещать Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко», — сказал адвокат Матиас Морла.

