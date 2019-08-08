Росстат зафиксировал резкий рост цен на черный хлеб

В России резко подорожал черный хлеб, соответствующее изменение зафиксировал Росстат.

За семь месяцев этого года цена хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 7,7% по сравнению с прошлым годом. Больше всего подорожал хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки. В июне он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года, пишет РБК.



Подорожание хлеба производители и поставщики прогнозировали еще в начале года, поскольку цены на пшеничную муку выросли на 30%. Как сообщил источник РБК, цены на хлебобулочные изделия будут расти, с января по август 2019 года они выросли на 9—9,4%.

Ранее сообщалось, что из-за аномально холодной погоды летом в Татарстане эксперты прогнозировали задержку уборки хлеба.