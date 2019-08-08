Клубы РПЛ проиграли в «сухую» все три еврокубковых матча в этом сезоне

Вчера «Краснодар» на домашнем стадионе в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов уступил «Порту» (0:1).

Это поражение стало уже третьим подряд для российских команд в нынешнем еврокубковом сезоне с «сухим» счетом. Ранее в квалификации Лиги Европы дважды проиграл тульский «Арсенал», уступивший азербайджанскому «Нефтчи» (0:4 по сумме двух встреч).

Сегодня выступление в еврокубках начнет московский «Спартак», который встретится со швейцарским «Туном».