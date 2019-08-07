В Татарстане уничтожат 145 банок «допинга»

Прокуроры изъяли в Набережных Челнах и Нижнекамске 145 банок спортивного питания весом от 0,5 до 2,5 кг каждая. Проверки с участием санврачей и таможенников проводились с целью контроля за соблюдением законодательства по пресечению ввоза и реализации продуктов питания для спортсменов с веществами, включенными в список Всемирного антидопингового агентства.



По данным Камской транспортной прокуратуры, в семи магазинах Набережных Челнов и Нижнекамска нашли подозрительное спортивное питание — без маркировки и информации, подтверждающей безопасность для потребителя.

Мировые суды постановили оштрафовать предпринимателей и конфисковать небезопасный товар. Он подлежит уничтожению.

Ранее прокуроры нашли среди водителей Казани 180 наркоманов, алкоголиков и душевнобольных.