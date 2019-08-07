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Организаторы TAIZOLEN в Казани: во время полицейского рейда фестиваль не прерывался

13:59, 07.08.2019
Организаторы TAIZOLEN в Казани: во время полицейского рейда фестиваль не прерывался
Фото: скриншот оперативной съемки

Один из основателей арт-пространства Werk Руслан Чижов прокомментировал «Реальному времени» антинаркотический рейд полиции, пришедшей в клуб во время танцевального фестиваля TAIZOLEN.

«Действительно, имел место рейд, однако фестиваль не был прерван — диджеи играли согласно расписанию события», — рассказал Чижов.

Он отметил, что организаторы не препятствовали действиям полиции и добавил, что не видит смысла в комментировании их деятельности.

Ранее в МВД Татарстана сообщили о проведении рейда «Клуб». Нагрянувшие в Werk полицейские проверили на наркотики 78 человек. В крови 19-летнего казанца нашли следы морфина и дезоморфина, а 27-летнего посетителя уличили в употреблении марихуаны.

«Операция носит профилактический характер и проводится при взаимодействии с администрацией заведений, заинтересованной в положительном имидже клуба», — говорится в сообщении МВД.

Общество Татарстан
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