В Татарстане у 64-летней женщины полицейские изъяли 119 кустов наркотического мака

Сотрудники правоохранительных органов задержали 64-летнюю жительницу поселка Камский Леспромхоз. В ее хозяйстве полицейские обнаружили и изъяли 119 кустов мака с признаками культивации, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Исследование установило, что изъятые растения являются именно растениями мака, содержащими наркотическое средство. Масса высушенного наркотического средства до постоянного веса составила более 1,2 кг.

Задержанная признала свою вину. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сегодня сообщалось, что жителя Нижнекамска осудили за попытку сбыта 1 кг наркотиков.

