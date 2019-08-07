ВСК начала продавать страховые продукты в салонах Tele2
Страховой Дом ВСК начал продажи страховых продуктов в салонах Tele2 по всей России. Уже с середины июня посетителям точек продаж оператора доступны полисы «Российский медицинский ассистанс», а в июле к ним добавилась программа «Техника в безопасности».
В рамках программы добровольного медицинского страхования «Российский медицинский ассистанс» клиенты Tele2 — как россияне, так и иностранные граждане — могут получить медицинскую помощь в случаях внезапного острого заболевания, травм и иных внезапных острых состояний, требующих неотложного медицинского вмешательства. Полис предусматривает услуги по оказанию первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме с проведением диагностических мероприятий и физиотерапевтического лечения, услуги скорой медицинской помощи, а также экстренной стационарной помощи, включая расходы на проведение диагностических исследований, оперативных вмешательств, а также оплату назначенных врачом лекарственных препаратов. Страхование доступно для клиентов в возрасте от 18 до 75 лет на срок 3, 6 или 12 месяцев.
Кроме этого, для заинтересованных в дополнительной защите своей техники ВСК предлагает ряд страховых программ:
«Техника в безопасности» — страхование техники от повреждений, которые не входят в гарантию от производителя.
«Срок службы плюс» — продление гарантии производителя на технику.
«Сверх возможности» — включает в себя защиту товара от непредвиденных обстоятельств (от кражи до поломки) и обеспечивает продление гарантии производителя после ее окончания
«Техника без хлопот» — порадует клиентов эксклюзивным сервисом ВСК «door to door», который позволит клиенту при наступлении страхового случая отремонтировать технику, не выходя из дома.
Материал подготовлен при поддержке пресс-службы компании САО «ВСК»
Справка
САО «ВСК»
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.
Tele2
Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 67 регионах страны. По итогам 2018 года абонентская база компании составила 42,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.
Больше информации о Tele2 на корпоративных сайтах и в социальных сетях: TELE2.RU, facebook.com/TELE2Russia, twitter.com/TELE2Russia.
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