Власти Иркутской области назвали число пострадавших при наводнении
На 1 августа из-за наводнения в Иркутской области пострадали 42,6 тыс. человек.
Все они получили по 10 тыс. рублей в качестве материальной помощи, сообщил губернатор региона Сергей Левченко.
Также 21 тыс. человек получили компенсации за полную или частичную утрату жилья (по 100 и 50 тыс. рублей), пишет «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что вторая волна паводка в Иркутской области, которая прошла в июле, затронула в 30 населенных пунктах 1,8 тыс. домов, в которых проживают почти 4 тыс. семей. Основная волна наводнений произошла в конце июня.Происшествия
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