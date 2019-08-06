Председатель совета директоров «Барс-Медиа» рассказал о давлении на свою дочь

Председатель совета директоров ООО ИДЦ «Барс-Медиа» Марат Гараев в беседе с «Ватаным Татарстан» рассказал, что другие пытались влиять на деятельность компании через его дочь, Дину Гараеву.

«Она — творческая личность. Она успела выполнить большую работу и в качестве директора «Татар радиосы», и в то время, когда полностью руководила компанией. Она воплотила много идей, интересных для молодежи. Но не хватило опыта и руководительских навыков. Это не только ее вина. Конечно, когда дочь руководила компанией, я наблюдал за ее работой. Видел и то, как другие пытались влиять на деятельность компании через нее. Я не смог это терпеть. Стали применяться методы, которые никак не сосуществуют рыночной политике. Я считаю, что это в корне неверно», — сказал он.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров «Барс-Медиа» Марат Гараев и его дочь, директор компании Дина Гараева оставляют свои полномочия. В качестве причины Гараев назвал разногласия между акционерами.