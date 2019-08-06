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«Локомотив» подпишет контракт с нападающим Комличенко

13:46, 06.08.2019
«Локомотив» подпишет контракт с нападающим Комличенко
Фото: fkmb.cz

Московский «Локомотив» подпишет контракт с нападающим «Млады Болеслав» Николаем Комличенко, сообщает «Чемпионат».

По информации издания, лучший бомбардир чешского чемпионата станет игроком «Локомотива» до конца этой недели. Трансфер футболиста может составить 3,5 млн евро.

24-летний Комличенко является воспитанником «Краснодара». В прошедшем сезоне, выступая за чешскую «Младу Болеслав», нападающий забил 29 мячей в 32 матчах чемпионата. Недавно Комличенко дважды забил в квалификации Лиги Европы.

СпортФутбол
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