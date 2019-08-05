Эмиль Гарипов: «Рейдеборн и Билялов — мои друзья, конкуренция помогает стать лучше»

Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов рассказал о своем отношении к конкуренции в казанской команде.

«Рейдеборн и Билялов — мои друзья, а кто будет в воротах — лед покажет. Не боюсь конкуренции, она только идет в плюс, помогает стать лучше. Для меня это не проблема, у меня есть четкие цели и задачи. Чем смогу помочь команде — помогу. Главное, чтобы конкуренция была здоровой. Но я буду делать все, что от меня зависит. Надеюсь, к сентябрю успею подготовиться», — поделился Гарипов.

Напомним, голкипер пропустил концовку прошлого сезона из-за травмы. Недавно Гарипов вернулся к тренировкам, но на льду пока не появлялся.