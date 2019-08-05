В Башкирии бывший прокурор предстанет перед судом за взяточничество

Первым отделом по расследованию особо важных дел РБ завершено расследование в отношении бывшего 40-летнего Учалинского межрайонного прокурора. Он обвинен во взяточничестве в крупном размере.

В ходе оперативно-разыскной деятельности управления ФСБ по РБ выяснилось, что обвиняемый в период времени с 2016 по 2018 год получал от местного предпринимателя денежное вознаграждение за покровительство по службе. За два года чиновник получил взятку на общую сумму более 660 тысяч рублей.

Однако обвиняемый вину свою не признает и объясняет, что указанные суммы он брал в долг.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба башкирского Следкома.

Напомним, в минувшем месяце суд взыскал более 1 млн рублей незаконных доходов с экс-начальника тыла института МВД в Уфе.

