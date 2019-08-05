Тренер «Зенита» Владимир Алекно: «Питерский «Зенит»? Я просто не смог предать Казань»

Главный тренер волейбольного «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал слухи о своем возможном переходе в питерский «Зенит». Об этом он рассказал в интервью ИА «Бел.Ру».

«Приглашение в питерский «Зенит»? Я прекрасно понимаю их перспективы, его возможности и амбиции. Но, во-первых, на следующий год по состоянию здоровья мне нужно взять паузу. Но не это главное.

У меня есть договоренность с игроками, со штабом, который я привел за собой, десять лет нога в ногу идем. Есть здесь руководство клуба, есть друзья, и это несоизмеримо. Основное: я просто не смог предать. Я посчитал нужным полететь в Санкт-Петербург и объяснить свою позицию», — сказал Алекно, комментируя свое приглашение в питерский «Зенит».