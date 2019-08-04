Роспотребнадзор предупредил о новом виде постельных клопов в России

На территории ряда городов России замечены тропические постельные клопы, сообщил сегодня Роспотребнадзор. Этот вид насекомых является новым для европейской части России, уточнили в ведомстве.

Эти насекомые могут появиться не только в антисанитарных условиях. В случае если вредитель попал хотя бы в одну квартиру, существует риск заражения целого дома.

Роспотребнадзор также опубликовал рекомендации по защите от таких клопов. По заявлению ведомства, в первую очередь важно регулярно убираться в помещениях, лучше с использованием пылесоса. Кроме того, необходимо часто менять постельное белье и сразу же стирать его.

Еще в ведомстве рекомендуют нужно делать систематический ремонт в квартире: замазывать щели в полах и за плинтусами, у косяков дверей и подоконников.

Тропических клопов также могут привезти с собой постояльцы отелей. Заселяясь в номер, нужно внимательно осмотреть постель, а чемоданы хранить в душевой или ванне — по скользким поверхностям насекомым сложнее залезть в вещи.

Накануне Роспотребнадзор также предупредил о рисках отдыха в тропических странах.

