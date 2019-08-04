В Сургуте простились с убитым 24-летним полицейским из Башкирии

Накануне в Сургуте простились с сотрудником с погибшим сотрудников полции, 25-летним уроженцем Башкирии Ильмиром Хановым.

На прощании присутствовали его родные и друзья. Также был начальник Управления МВД по Сургуту Руслан Кондрашов и другие полицейские.

Ханов будет похоронен в Башкирии, пишет «Башинформ».

Напомним, что 1 августа в Сургуте неизвестный напал на сотрудников полиции с ножом. В результате погиб один полицейский. Силовики обнаружили мужчину в одном из дворов города, на которого в ведомство пожаловались местные жители. При задержании злоумышленник оказал активное сопротивление, нанеся одному из полицейских смертельные ножевые ранения и ранив второго. Последний с помощью табельного оружия ликвидировал нападавшего