Инсайдер рассказал новую версию появления компании Xiaomi

Причиной появления китайской компании сети Xiaomi стало то, что однажды ее основателю Лей Цзюню отказали в совместном управлении другой корпорацией - Meizu.

Как сообщил инсайдер Судханшу Амбхоре в Twitter, Лей Цзюнь предлагал основателю Meizu Джеку Вонгу совместно управлять компанией. После отказа предприниматель решил создать собственное предприятие.

Стоит отметить, что Meizu появилась в 2003 году, а Xiaomi - в 2010 году.

Ранее сообщалось, что Xiaomi намерена открыть еще 100 магазинов в российских регионах. Тем временем Meizu недавно закрыла почти все свои магазины розничной торговли по всему миру.