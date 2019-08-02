В «Единой России» предложили создать систему космического мониторинга за лесами для борьбы с пожарами

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предлагает пересмотреть подходы к борьбе с лесными пожарами.

По его словам, изменения не должны привести к простому вливанию дополнительных средств в недостаточно эффективную систему управления.



Так, единоросс предлагает создать единую систему мониторинга за лесами, включающую видео и космический мониторинг, перейти на цифровую модель учета лесного хозяйства, усилить работу правоохранительных органов по борьбе с «черными лесорубами», устранить нехватку лесников, повысить качество прогнозирования пожаров за счет учета опасности участков различных категорий, а также разработать меры оперативного противопожарного реагирования в каждом регионе, пишет РБК.

Ранее авиационная группировка Минобороны России помогла остановить продвижение нескольких крупных очагов пожаров в Красноярском крае.

Лесные пожары в Сибири охватили почти 3 млн гектаров и привлекли внимание общественности. Режим ЧС введен в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.