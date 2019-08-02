Правительство одобрило идею обнуления налогов на Курилах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал интересной идею обнуления налогов на Курильских островах.

«Я сразу скажу, что нам нужен специальный инструмент активизации бизнеса именно на этих островах», — сообщил он на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

По его словам, Курилы носят особый характер для России, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия не будет передавать Курильские острова Японии. «Таких планов у нас нет», — заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос, не придется ли спускать российский флаг, поднятый на Южных Курилах.