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ФСБ: нижнекамские таксисты искали яды для столовых силовиков

16:08, 01.08.2019
ФСБ: нижнекамские таксисты искали яды для столовых силовиков
Фото: «Реальное время»

Подыскивали яды для отравления ведомственных столовых МВД и ФСБ, вербовали жителей Нижнекамска для совершения терактов в интересах ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и для «выведывания служебной информации», планировали похищения силовиков с последующим убийством. Такие подозрения в адрес двух задержанных при попытке теракта прозвучали сегодня в суде Казани.

По ходатайству следователя ФСБ Вахитовский суд Казани санкционировал арест обоих фигурантов дела — Руслана Шамшутдинова и Ильшата Зайнагутдинова. Оба работали водителями «Яндекс.Такси» в Нижнекамске, у обоих по трое детей.

На заседании суда обвиняемые обвинили оперативников и следователей в подбросе им запрещенных средств.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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