ФСБ: нижнекамские таксисты искали яды для столовых силовиков
Подыскивали яды для отравления ведомственных столовых МВД и ФСБ, вербовали жителей Нижнекамска для совершения терактов в интересах ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и для «выведывания служебной информации», планировали похищения силовиков с последующим убийством. Такие подозрения в адрес двух задержанных при попытке теракта прозвучали сегодня в суде Казани.
По ходатайству следователя ФСБ Вахитовский суд Казани санкционировал арест обоих фигурантов дела — Руслана Шамшутдинова и Ильшата Зайнагутдинова. Оба работали водителями «Яндекс.Такси» в Нижнекамске, у обоих по трое детей.
На заседании суда обвиняемые обвинили оперативников и следователей в подбросе им запрещенных средств.ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым