Комитет американского сената одобрил санкции против «Северного потока — 2»

Комитет сената Конгресса США по международным делам положительно отреагировал на санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Законопроект об ограничительных мерах вступит после того, как его одобрят палата представителей, сенат США и американский лидер Дональд Трамп, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».



Согласно проекту «Северного потока — 2», будут построены две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Они проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.