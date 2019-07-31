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Промышленность

Комитет американского сената одобрил санкции против «Северного потока — 2»

20:15, 31.07.2019 1
Комитет американского сената одобрил санкции против «Северного потока — 2»
Фото: commons.wikimedia.org / Pjotr Mahhonin

Комитет сената Конгресса США по международным делам положительно отреагировал на санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Законопроект об ограничительных мерах вступит после того, как его одобрят палата представителей, сенат США и американский лидер Дональд Трамп, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».

Согласно проекту «Северного потока — 2», будут построены две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Они проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

ПромышленностьЭнергетика
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