Российский корабль «Прогресс» установил новый рекорд по длительности полета к МКС

Российский транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-12» долетел и пристыковался к Международной космической станции (МКС) за рекордно быстрое время — 3 часа 19 минут.

Корабль стартовал сегодня с космодрома Байконур в 15:10 мск, пристыковался — в 18:29.

Корабль доставил на станцию 1,2 тонны груза, более 1 тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 50 кг сжатого газа в баллонах, пишет «Интерфакс».

Ранее американский астронавт Ник Хейг опубликовал снимок разрушения грузового корабля «Прогресс МС-11», отстыковавшегося от Международной космической станции (МКС). Именно этому кораблю принадлежал предыдущий рекорд. В апреле 2019 года он потратил 3 часа 21 минуту на дорогу от Байконура к МКС.