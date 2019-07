Космонавт снял разрушение корабля «Прогресс МС-11» при входе в атмосферу

Американский астронавт Ник Хейг опубликовал снимок разрушения грузового корабля «Прогресс МС-11» отстыковавшегося от Международной космической станции (МКС).

Корабль «Прогресс МС-11» отчалил от МКС в 13:44 мск. Он был сведен с орбиты в 16:50 мск, вошел в атмосферу и разрушился. В 17:32 мск несгоревшие элементы его конструкции упали в южной части Тихого океана.

«Попрощался с «Прогрессом 72», освободившим место для 73P, который ожидается в среду», — написал астронавт в Twitter.

Said goodbye to Progress 72 today to make room for 73P showing up on Wednesday. Caught this shot of it during reentry. It looked like a big firework that lasted minutes — flickering, sparking, and pulsing with brightness before it faded into the darkness. pic.twitter.com/Pfs98eTKPp