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Космонавт снял разрушение корабля «Прогресс МС-11» при входе в атмосферу

02:34, 30.07.2019
Космонавт снял разрушение корабля «Прогресс МС-11» при входе в атмосферу

Американский астронавт Ник Хейг опубликовал снимок разрушения грузового корабля «Прогресс МС-11» отстыковавшегося от Международной космической станции (МКС).

Корабль «Прогресс МС-11» отчалил от МКС в 13:44 мск. Он был сведен с орбиты в 16:50 мск, вошел в атмосферу и разрушился. В 17:32 мск несгоревшие элементы его конструкции упали в южной части Тихого океана.

«Попрощался с «Прогрессом 72», освободившим место для 73P, который ожидается в среду», — написал астронавт в Twitter.

Он подчеркнул, что процесс разрушения корабля был похож на фейерверк, длившийся несколько минут.

Сейчас на борту МКС находится экипаж из россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.

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