«Оскорбляла меня, принижала достоинство»: подозреваемый в убийстве московской блогерши рассказал о мотивах

Подозреваемый по делу об убийстве московской блогерши, тело которой нашли в чемодане, рассказал о мотивах совершенного поступка. Видео допроса опубликовала пресс-служба Следкома РФ.

— Она оскорбляла меня, унижала мое сексуальное достоинство. Принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать, — заявляет подозреваемый.

Подозреваемый рассказал, что нанес жертве не менее пяти ударов ножом. Он также заявил, что раскаивается в содеянном и готов сотрудничать со следствием.

Напомним, тело 24-летней московской блогерши обнаружили в минувшие выходные на западе Москвы. Труп обнаружил хозяин съемной квартиры, к которому обратились обеспокоенные родители девушки. Тело было упаковано в чемодан.