Соцсети: у стен Казанского кремля «подрались» двое в костюмах коня и зебры

Сегодня в соцсетях появилось видео, как у стен Казанского кремля, неподалеку от Булака, дерутся два человека в костюмах коня и зебры. Оба они по очереди бьют друг друга «копытами» по головам костюмов.

В комментариях пользователи отмечают, что драка, скорее всего, является постановочной.

Аниматоры в костюмах коня, зебры и осла давно работают в центре Казани и знакомы горожанам. О них заговорили в СМИ, когда в мае появилась информация о задержании одного из них за незаконное предпринимательство. Задержанный предлагал людям сфотографироваться с ним за вознаграждение.

Накануне в соцсетях также появилось видео драки водителя и пассажира казанского автобуса.