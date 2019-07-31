Новости общества

10:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Соцсети: у стен Казанского кремля «подрались» двое в костюмах коня и зебры

09:20, 31.07.2019
Соцсети: у стен Казанского кремля «подрались» двое в костюмах коня и зебры
Фото: скриншот vk.com

Сегодня в соцсетях появилось видео, как у стен Казанского кремля, неподалеку от Булака, дерутся два человека в костюмах коня и зебры. Оба они по очереди бьют друг друга «копытами» по головам костюмов.

В комментариях пользователи отмечают, что драка, скорее всего, является постановочной.

Аниматоры в костюмах коня, зебры и осла давно работают в центре Казани и знакомы горожанам. О них заговорили в СМИ, когда в мае появилась информация о задержании одного из них за незаконное предпринимательство. Задержанный предлагал людям сфотографироваться с ним за вознаграждение.

Накануне в соцсетях также появилось видео драки водителя и пассажира казанского автобуса.

ОбществоПроисшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров