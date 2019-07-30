В Минтрансе РФ сообщили, что курилки в аэропорту помогут сберечь здоровье пассажиров

Министр транспорта Евгений Дитрих выразил мнение, что курилки в аэропортах могу сберечь здоровье некурящим пассажирам.



По его мнению, курилки нужно спланировать так, чтобы там была «правильная, хорошая вентиляция, чтобы окружающие не страдали».



Также Дитрих заявил, что при введении платных курилок нужно изучить зарубежный опыт, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы РФ собираются предложить поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты. Парламентарии намерены сделать вход в курилки платным. Предварительно, стоимость входа составит от 50 до 100 рублей. Изменения будут рассмотрены во втором чтении осенью текущего года.