Нидерланды не приняли информацию от немецкого детектива по крушению MH17
Частный детектив Йозеф Реш из Германии рассказал «РИА Новости», что Нидерланды не приняли новые материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ).
Немец хотел, чтобы документы были переданы публично из-за опасений за свою жизнь, что не устроило голландскую прокуратуру. В итоге Реш опубликовал открытое письмо к ССГ и нидерландскому прокурору Фреду Вестербеке на сайте своей детективной фирмы Wifka, пишет «РИА Новости».
В частности, в письме говорится о записях телефонных разговоров украинских военных в день крушения самолета, рукописных заметках и аудиозаписях летчиков-истребителей о происшествии».
Реш сообщил, что может передать и «дополнительные документы, которые здесь не упомянуты по соображениям безопасности», но только в присутствии представителей международных СМИ.
Ранее сообщалось, что в уголовном расследовании крушения рейса MH17 появились новые свидетели.
Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.ОбществоВласть
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