Нидерланды не приняли информацию от немецкого детектива по крушению MH17

Фото: commons.wikimedia.org/ Ministerie van Defensie

Частный детектив Йозеф Реш из Германии рассказал «РИА Новости», что Нидерланды не приняли новые материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ).



Немец хотел, чтобы документы были переданы публично из-за опасений за свою жизнь, что не устроило голландскую прокуратуру. В итоге Реш опубликовал открытое письмо к ССГ и нидерландскому прокурору Фреду Вестербеке на сайте своей детективной фирмы Wifka, пишет «РИА Новости».



В частности, в письме говорится о записях телефонных разговоров украинских военных в день крушения самолета, рукописных заметках и аудиозаписях летчиков-истребителей о происшествии».

Реш сообщил, что может передать и «дополнительные документы, которые здесь не упомянуты по соображениям безопасности», но только в присутствии представителей международных СМИ.

Ранее сообщалось, что в уголовном расследовании крушения рейса MH17 появились новые свидетели.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.