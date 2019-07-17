По делу о крушении самолета MH17 появились новые свидетели

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В уголовном расследовании крушения рейса MH17 на Украине появились новые свидетели. Об этом сообщил на встрече с родными и близкими жертв трагедии в городе Ньювегейн глава Совместной следственной группы (ССГ) Вилберт Паулиссен.

— К нам обратились новые свидетели. Новые шаги принимаются в рамках расследования. Это обнадеживает, — приводит ТАСС слова Паулиссена со ссылкой на издание NRC.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.

Напомним, что накануне Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение рейса MH17. Ранее следствие также называло имена троих россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к авиакатастрофе.