В Татарстане кандидаты в депутаты Госсовета РТ пообщались с населением через сервис «Мой депутат»

В Татарстане начал работу проект «Мой депутат», который представляет собой сервис «Мойдепутат.онлайн» и горячую линию 8-800-201-16-00. С помощью этого сервиса любой житель может оставлять для депутата Госсовета РТ наказ или предложение.

Через сервис также можно обсудить оставленные наказы с депутатами, позвонив им на телефон или написав в WhatsApp. Сейчас через сервис уже работают с населением кандидаты в депутаты Госсовета РТ от ТРО ВПП «Единая Россия», сообщает пресс-служба партии. Однако отмечается, что проект рассчитан на весь период работы депутатов Госсовета РТ будущего созыва.