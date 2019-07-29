В Самарской области при столкновении двух машин пострадали восемь человек

Сегодня в Самарской области столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали восемь человек.

На 26-м километре обводной дороге в Волжском районе столкнулись два легковых автомобиля, говорится в сообщении областного главка МВД.

«В результате ДТП восемь пострадавших, среди них двое детей трех и 16 лет», — передает «РИА Новости» слова представителя Минздрава региона.

Она уточнила, что пятерых пострадавших госпитализировали в областную клиническую больницу имени Середавина с политравмами в состоянии средней степени тяжести, еще троих — в Кинельскую центральную больницу.