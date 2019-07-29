Financial Times: собираемость НДС России выше, чем в Великобритании

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин рассказал, что в России не добирается только 1% от налога на добавленную стоимость (НДС). В Великобритании этот показатель составляет 9,1%.

По словам российского чиновника, до внедрения передовых технологий кассовый разрыв между уплаченным и подлежащим уплате налогом составлял около 20%, передает Financial Times.

За период с 2014 по 2018 год они увеличились на 64%, тогда как номинальный объем потребительских расходов — только на 21%, отметил Мишустин.

Отслеживание входящего и исходящего НДС с помощью IT-системы «АСК НДС-2» приводит к тому, что налогоплательщики добровольно доплачивают НДС. За 3 месяца 2019 года объем «уточненных» обязательств составил почти 29 млрд рублей, увеличившись в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщала ФНС.