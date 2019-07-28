Сборная Китая выиграла в медальном зачете ЧМ по водным видам спорта
Сборная Китая выиграла в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта. Спортсменам из США не удалось обогнать китайцев.
На турнире в южнокорейском Кванджу команда КНР набрала 16 золотых, 11 серебряных и три бронзовые награды.
В то же время американцы завоевали 15 золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых.
Напомним, что Казань получила право провести чемпионат мира по водным видам спорта во второй раз. При этом сообщается, что столица Татарстана может принять соревнования не в 2025-м, а в 2023-м году.Спорт
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