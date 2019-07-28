Сборная Китая выиграла в медальном зачете ЧМ по водным видам спорта

Сборная Китая выиграла в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта. Спортсменам из США не удалось обогнать китайцев.

На турнире в южнокорейском Кванджу команда КНР набрала 16 золотых, 11 серебряных и три бронзовые награды.

В то же время американцы завоевали 15 золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых.

Напомним, что Казань получила право провести чемпионат мира по водным видам спорта во второй раз. При этом сообщается, что столица Татарстана может принять соревнования не в 2025-м, а в 2023-м году.